Elazığ'da 2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, 2 gün önce ailesine haber vermeden evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Abdulkadir İkis (24) için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Abdulkadir İkis, iddiaya göre ailesine haber vermeden evden çıktı ve geri dönmedi. İkis'ten haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

Abdulkadir İkis'in babası Ahmet İkis, "Bütün aramalarımdan sonuç alamayınca muhtarımız ile irtibat kurduktan sonra jandarmaya haber verdim. Ekipler arama çalışmalarına başladı. Bizler de bekliyoruz. İnşallah çocuğum bulunur" dedi.

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