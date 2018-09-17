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Elazığ'da 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, aracın stepnesine zulalanmış halde 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, aracın stepnesine zulalanmış halde 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, Arıcak ilçesi Gümüşyaka mevkiinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Şüpheli aracı narkotik köpeği 'Duman' ile arayan ekipler, köpeğin tepki verdiği stepneye gizlenmiş 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli, jandarmada ifadelerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Elazığ'da 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildiElazığ'da 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

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