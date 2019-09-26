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Elazığ'da "2. Sağlık Turizmi Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven: - "2018 yılında ülkemizde 550 bin yabancı hasta sağlık ve bakım hizmeti aldı"

ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "2018 yılında ülkemizde 550 bin yabancı hasta sağlık ve bakım hizmeti aldı." dedi.

Güven, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde düzenlenen 2. Sağlık Turizmi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında birçok başarıya imza attığını söyledi.

Dünyada milyonlarca kişinin daha az maliyetle daha iyi sağlık hizmeti alabilmek, aynı zamanda kültür ve doğa turizminden de yararlanmak amacıyla arayışa girdiğine işaret eden Güven, Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de doğa turizminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin sağlık turizmi kapsamında ülke dışına çıktığını vurgulayan Güven, şöyle konuştu:

"Dünyadaki sağlık turizmi harcaması ise 500 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Türkiye, 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafya da yer alıyor. 120 ülkede 300'e yakın şehir ve havalimanına uçuşu olan bir hava yolu markasına sahibiz. Bu anlamda da sağlık turizmi için büyük bir potansiyele sahibiz."

- 1 milyar 110 bin dolar gelir

Güven, komşu coğrafya başta olmak üzere tüm dünyaya kaliteli hızlı ve güvenilir sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini dile getirerek "2018 yılında ülkemizde 550 bin yabancı hasta sağlık ve bakım hizmeti aldı. 2018 yılında sağlık ve tıbbi nedenler ile gelen yabancı ziyaretçi ile yurt dışında ikamet eden ziyaretçilerimizden elde edilen gelir de yaklaşık 1 milyar 110 bin dolar oldu." dedi.

Sempozyuma, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirbağ da katıldı.

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