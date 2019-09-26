ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "2018 yılında ülkemizde 550 bin yabancı hasta sağlık ve bakım hizmeti aldı." dedi.

Güven, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde düzenlenen 2. Sağlık Turizmi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında birçok başarıya imza attığını söyledi.

Dünyada milyonlarca kişinin daha az maliyetle daha iyi sağlık hizmeti alabilmek, aynı zamanda kültür ve doğa turizminden de yararlanmak amacıyla arayışa girdiğine işaret eden Güven, Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de doğa turizminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin sağlık turizmi kapsamında ülke dışına çıktığını vurgulayan Güven, şöyle konuştu:

"Dünyadaki sağlık turizmi harcaması ise 500 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Türkiye, 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafya da yer alıyor. 120 ülkede 300'e yakın şehir ve havalimanına uçuşu olan bir hava yolu markasına sahibiz. Bu anlamda da sağlık turizmi için büyük bir potansiyele sahibiz."