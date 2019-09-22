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Elazığ’da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu plakası belirlenen bir aracı takibe alarak kontrol noktasında durdurdu.

Elazığ’da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu plakası belirlenen bir aracı takibe alarak kontrol noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka bagajda gizlenmiş satışa hazır 20 poşette yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 140 bin TL olan haplarla ilgili araçta bulunan H.B. ve M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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