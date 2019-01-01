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Elazığ'da 2019'da ilk dünya gelen Bahar Mina oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi. Elazığ'da Muhammed ile Canan Nursever çiftinin ilk bebeği, 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Bahar Mila isimini veren çiftin hayata gözlerini açmasıyla, Elazığ'da 2019 yılında dünyaya gelen ilk bebek olarak kayıtlara geçildi. Yeni yılın ilk bebeğini Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, Sağlık Müdürü Cahit Polat, ziyaret etti. Ziyarette, Vali Vekili Gül, Bahar Mila'ya altın takarak, ailesine tebriklerini ileterek, "Bu hastanenin ve bu yılın ilk bebeği. Biz de valilik olarak babasına acizane bir hediye veriyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah analı babalı büyütsün" dedi.

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