Elazığ'da 22 kilo esrara 5 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, Arıcak ilçesinde belirlenen aracı takibe aldı. Operasyon ile durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 700 gram toz, 20 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 22 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunduğu belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

