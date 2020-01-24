Elazığ'da 23 dilenci yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, polis ve zabıta ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda 23 dilenci yakalandı, 4 bin 301 TL idari ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler il merkezinde bulunan camilerin önlerinde ve yollardaki dilencileri tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 23 dilenci yakalanırken, üst aramalarında ise 110 TL bulundu. Paraya el koyan ekipler, toplam 4 bin 301 TL idari ceza kesti.

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