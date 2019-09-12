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Elazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nde balıkçıların ağına takılan 241 kilo ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğundaki orkinos, Elazığ'a getirilip, satışa çıkarıldı.

Elazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- EGE Denizi'nde balıkçıların ağına takılan 241 kilo ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğundaki orkinos, Elazığ'a getirilip, satışa çıkarıldı.
Tarihi Kapalı Çarşı'daki balıkçıda Ege Denizi'nden getiren 241 kiloluk orkinos ilgi gördü. Bu tür balıkları her zaman göremediklerini anlatan balıkçı Emrah Kılıç, orkinosun İzmir'den getirildiğini söyledi. Balığı parçalara ayırarak satışa sunduğunu anlatan Kılıç, "Orkinos İzmir'den getirildi. Ege açıklarında yakalanmış. Kilosunu 30 liradan satacağız. Biz bu balıktan bir kazanç beklemiyoruz. Sadece vatandaşların görmesini istiyoruz. Çünkü bu tür balıkları her zaman görme imkanımız yok. Orkinos balığımız net 241 kilo geliyor. Uzunluğu ise tahmini olarak 1,5 metreden uzundur. Parça parça satacağız. Siparişlerimiz var. Geçtiğimiz yıl bir tane daha getirmiştik ama bu kadar büyük değildi. Bu balık bir rekor oldu. Şimdiye kadar Elazığ’a 241 kilo ağırlığında bir balık gelmemişti. Vatandaşlar hayret ile bakıyor balığa. Fotoğraf çektirenler bile var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldıElazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldıElazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

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