HABER

Elazığ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

Elazığ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde, yol kenarında bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu kişi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini ve sahte belgelerle seyahat ettiklerini belirledikleri 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Avrupa'ya gitmek için yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen kaçak göçmenlerin, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

PARTNERBu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!Bu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama
Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaçak göçmen

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.