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Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında JÖH’lerin gösterisi nefes kesti

29.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin gösterisi nefes kesti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik binası önünde kutlandı.

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin gösterisi nefes kesti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik binası önünde kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Ömer Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin silahlı ve silahsız gösterisi nefesleri kesti.
Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygunun cumhuriyet idaresi olduğunu belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılı kutlamalarının haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Geçmişten günümüze verdiği mücadelede inandığı ilkelere bağlılığıyla esareti hiçbir zaman kabullenmemiş bizleri bu yurdu armağan etmiş atalarımızın büyük hatırası olan bağlılığımızla bu bayramı bir asırdır kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Tarih boyunca başarısızlığa rıza göstermeyen asil Türk milleti yaşadığı her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği kurtuluş savaşımızı her safhası eşsiz kahramanlık destanıyla dolu tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle sonuçlandırarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur” dedi.

Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve STK temsilcileri katıldı.
Program Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösterisi ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

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