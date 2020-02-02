Elazığ’da 3 bin 200 Bina Acil Yıkılacak

Elazığ’da meydana gelen depremde 3 bin 200 binanın ağır hasar nedeniyle acil yıkılacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için 3 konteynır kentin 10 gün içinde kurulacağını söyledi.

41 kişinin öldüğü depremin üzerinden 9 gün geçerken, bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son verileri gazetecilerle paylaştı.

Ağır hasarlı 3 bin 200 binanın acilen yıkılacağını söyleyen Kurum, "Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ’ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız" dedi.

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının büyük çoğunlukla giderildiğini ifade eden Kurum, kentteki binaların yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğuna dikkat çekti. Hasarın özellikle eski yapılarda olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: “Bugün itibariyle Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine 1675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm var. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 1200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda."