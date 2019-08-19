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Elazığ'da, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Elazığ'da, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sonucu gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyette sorgulandığı belirtildi.

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