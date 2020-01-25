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Elazığ'da 3 bina enkazında çalışmalar sürüyor; 1 kadın 14 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor.

Ferit DEMİR- Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın, 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezindeki Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde çöken 3 binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri katılıyor.
14 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARDILDI
Depremin yıktığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 2 apartmanda dün akşamdan bu yana 6 kişi yaralı kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada, bir kadın yaralı kurtarıldı. Depremden 14 saat sonra beton yığınları arasından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
9 KİŞİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MAVİ GÖL APARTMANI'NDA ARAMALAR SONLANDI
Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Mavi Göl Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı. Binada enkaz altında kalan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

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