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Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirmesiyle ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili 2 tutuklama

Erkan BAY/ELAZIG, (DHA)- ELAZIĞ'da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirmesiyle ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Salı günü Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan M.Ş. ile Ö.C. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle mahalle sakinlerinden Kebire Atanmaz, ikiliyi ayırmak istedi. M.Ş. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Ö.C.'ye ateş açtığı sırada, kavganın arasında kalan Atanmaz, kurşun isabet etmesiyle hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekiplerince M.Ş. ile Ö.C. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.Ş. ile Ö.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili 2 tutuklamaElazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili 2 tutuklama

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