HABER

Elazığ’da 3 gündür devam eden yoğun sis hava ulaşımını da etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 gündür etkili olan yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar indiren sis, kentte güzel görüntülerin yanı sıra ulaşımda olumsuzluklara da neden oluyor.

Elazığ’da 3 gündür etkili olan yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar indiren sis, kentte güzel görüntülerin yanı sıra ulaşımda olumsuzluklara da neden oluyor. Sis nedeniyle bugünde dahil olmak üzere 3 günde çok sayıda uçağın seferi iptal edildi, bazı uçaklar ise Malatya’ya inmek zorunda kaldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısını yaptığı sis Elazığ’da 3 gündür etkisini sürdürüyor. Kent merkezi 3 gündür tamamen sis altında kalırken, ulaşımı etkileyen görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düşüyor. Tarihi Harput Mahallesi’nden sis bulutları ile kaplı Elazığ’ın manzarası izleyenleri etkilerken, olumsuzluklarda yaşanıyor. Sürücülerin görüş mesafesini etkileyen sis, zaman zaman kazalara da neden oluyor.

Sis hava ulaşımını etkileniyor
Öte yandan sis nedeniyle 3 gündür hava ulaşımı da etkileniyor. İlk gün sadece 1 uçağın indiği Elazığ Havalimanında ikinci gün ise planlanan 10 uçuştan sadece 2’si gerçekleşti. Ankara ve İstanbul uçakları karşılıklı olarak iptal edilirken, 2 uçaktan 1’i Elazığ’a, diğeri ise Malatya’ya indiği öğrenildi.
Bugünde etkisini sürdüren sis nedeniyle şu ana kadar 2 uçak seferi iptal edildi, 2 uçak ise inebildi. Diğer uçuşların ise sisin havalimanı bölgesinde ki yoğunluğa göre yapılıp yapılmayacağının kararının verileceği belirtildi.
Sisin yoğun olarak etkisini gösterdiğini belirten vatandaşlar, hem kara hemde hava ulaşımının bu durumdan etkilendiğini, bu yüzden insanların mağdur olduğunu aktardı.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındıUyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.