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Elazığ'da 3 icra müdür yardımcısı ile birlikte 9 kişiye 'zimmet' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Adliyesi'nde görevli 3 icra müdür yardımcısı ile memurların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 icra müdür yardımcısı ile birlikte 9 kişiye 'zimmet' gözaltısı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Adliyesi'nde görevli 3 icra müdür yardımcısı ile memurların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Adliyesi'ndeki icra dairelerinde icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, düzenlenen operasyonla icra müdür yardımcıları K.D., M.Ö. ve Z.K., vakıf şoförü A.D. ile memurlar A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

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