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  4. Elazığ’da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Elazığ’da 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polis çalışmasında hırsızlık şüphelisinin kimliğinin E.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli “Nitelikli Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

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