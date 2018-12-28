Elazığ'da 332 köy yolu kardan kapandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle Elazığ'a bağlı 552 köyden 332 köyün yolu ulaşıma kapandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merkezde 42, Ağın’da 15, Alacakaya’da 5, Baskil’de 30, Maden’de 25, Karakoçan’da 60, Keban’da 20, Kovacılar’da 60, Palu’da 30, Sivrice’de 45 olmak üzere toplam 332 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor" denildi.

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