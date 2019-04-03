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Elazığ'da 38 mahalledeki tek kadın muhtar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Seda Gündoğan, yerel seçimde iki erkek rakibini geride bırakarak il merkezindeki tek kadın muhtar olmayı başardı - Seda Gündoğan: -"Genç kadın olmamdan dolayı tepkiler vardı. 'Yaşı küçük ne yapabilir?' diyenler oldu ancak alnımın akıyla kazandım"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Seda Gündoğan, il merkezinin 38 mahallesindeki tek kadın muhtar oldu.

Sugözü Mahallesinde 2 erkek rakibine karşı girdiği seçimde aldığı 110 oyla muhtar seçilen Gündoğan AA muhabirine, anne ve babası vefat ettiği için amcalarının desteği ile hayata tutunduğunu söyledi.

Hafta içleri özel bir şirkette çalıştığını belirten Gündoğan, hafta sonları da çiftçilik yapan amcalarına destek için tarla işlerinde yardımcı olduğunu kaydetti.

Elazığ'ın 38 mahallesindeki tek kadın muhtarı olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Gündoğan, yapacağı hizmetlerle kadının gücünü göstermek istediğini dile getirdi.

-"Diğer bayanlara da örnek olmak istiyorum"

Gündoğan, aday olduğunda bazı kişilerden tepki aldığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Alışık olmadıkları bir durumdu. Genç kadın olmamdan dolayı tepkiler vardı. 'Yaşı küçük ne yapabilir?' diyenler oldu ancak alnımın akıyla kazandım. Mahallemiz çok güzel ama birçok eksiği var. Mahallemize kadın eli değecek. Elazığ'da tek bayan muhtar benim. O yüzden diğer bayanlara da örnek olmak istiyorum."

Mahalle sakinlerinden Hasan İlhami Serhatoğlu (64) kadın muhtar seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Amacımız genç kızlara, kadınlara örnek olması. Onlara öncülük edip onları cesaretlendirmesini istiyoruz. Muhtarımızın en büyük destekçilerinden bir tanesi de ben olacağım." diye konuştu.

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