Elazığ'da 42 bin 955 DASK'lı konut var

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA- DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Elazığ'da 42 bin 955, Malatya'da 62 bin 680 konutun zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip olduğu belirtildi.

Depremde meydana gelen hasarlara ilişkin ihbarların gelmeye başladığının belirtildiği açıklamada, "Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz" denildi.

