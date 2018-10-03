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Elazığ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Elazığ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunda güvenlik noktasında 2 minibüsü durduran ekipler, yurda kaçak yollardan giren 43 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili araç sahipleri hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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düzensiz göçmen Elazığ

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