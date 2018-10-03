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Elazığ'da 43 kaçak göçmen yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da yurda kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 kişi yakalandı.

Elazığ'da 43 kaçak göçmen yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yurda kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 kişi yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolunda yol kontrol çalışması yaptı. İki şüpheli araç tespit eden ekipler, durdurarak arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada 38'i Afganistan, 5'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı. Yakalanan 43 kişi, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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