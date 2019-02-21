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Elazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Müftülüğü'nce 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Elazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Müftülüğü'nce 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, yeni nesillerin maneviyat ile kodlanması gerektiğini söyledi.
Elazığ Müftülüğü’nün organize ettiği hafızlık icazet programı Mevlana Camii'nde yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Tunceli Müftüsü Aşır Durgun, Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programda 43 öğrenciye hafızlık unvanı verildi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, yeni nesillerin maneviyat ile kodlanması gerektiğini söyledi. Vali Kaldırım, "Kuran-ı Kerim kelamların en güzelidir. Kur’an, yüce Allah’ın bize insan-ı kamil olmak için hitap ettiği, nasıl yaşamamız gerektiğini öğrettiği, kendisine ailesine, topluma, insanlığa ve bütün canlılara faydalı olmanın yollarını öğrettiği en güzel kelamdır. Onun için bir yandan Kuran öğreneceğiz ve Kuran’ın bize öğrettiklerini de en iyi şekilde hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah. Bugün dünyada batı medeniyeti hakimdir. Batı medeniyeti, dünyayı sömüren, insanı bir madde ve meta olarak gören bir anlayışa sahiptir. Ruhsuz, maneviyatsız ve merhametsiz bir rejimdir. Bunu başta Afrika olmak üzere her yerde görebilirsiniz. Dolayısıyla bizim dünyaya bu açıdan sunmamız gereken bir medeniyet tasavvurumuz var" dedi. Vali Kaldırım, konuşmasının ardından hafızlara diplomalaların vermesiyle program son buldu.

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Elazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreniElazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreniElazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni

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