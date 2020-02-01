Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Erkan BAY - Nurettin FİDANCAN / ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu derpemden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Bu depremin ardından saat 03.03'te ise yine merkez üssü Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yine 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.

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