Elazığ'da 450 personelle deprem tatbikatı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 60 araç ve 450 personelin katılımıyla "deprem tatbikatı" gerçekleştirildi. Valilik koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Sivrice ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Malatya ve Tunceli'den AFAD ekipleri ile UMKE, Elazığ Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden oluşan 450 personel katıldı. Üniversite öğrencilerinin kazazede olarak gönüllü rol aldığı tatbikatta, ambulans helikopter, itfaiye araçları, ambulans, kurtarma botu gibi farklı kabiliyette 60 araç kullanıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde ve 15 saniye süren deprem sonrası kimyevi madde üreten bir tesiste çıkan yangına müdahale edildi, sarsıntı nedeniyle tekneden denize düşerek boğulan bir vatandaşın cesedi sudan çıkarıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ayrıca bir okul binası ile apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, yangın merdiveni ve halatlarla aşağı indirildi, bir kişi ise açılan hava yastığına atladı. Bu esnada enkaz alanına girmeye çalışan yaralı yakınları güvenlik güçlerince engellenerek teskin edilmeye çalışıldı. Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir vatandaş ise Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle alındı. Kentte, acil durumlara yönelik hizmet veren birimlerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı. - "Donanımlı ve hazırlıklıyız" Elazığı Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması ve zaman zaman afetlerin yaşanmasında dolayı bu tür tatbikatların hazırlıklı olma noktasında büyük önem taşıdığını belirtti. Ülkenin, AFAD'ın kurulmasından sonra afetlere müdahalede başarılı ve hızlı çalışan, kurumsal kapasitesi yüksek, teknolojiyle iyi donatılmış bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu: