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Elazığ'da 450 personelle deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 60 araç ve 450 personelin katılımıyla afetten etkilenen sahalarda arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 60 araç ve 450 personelin katılımıyla "deprem tatbikatı" gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Sivrice ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Malatya ve Tunceli'den AFAD ekipleri ile UMKE, Elazığ Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden oluşan 450 personel katıldı.

Üniversite öğrencilerinin kazazede olarak gönüllü rol aldığı tatbikatta, ambulans helikopter, itfaiye araçları, ambulans, kurtarma botu gibi farklı kabiliyette 60 araç kullanıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde ve 15 saniye süren deprem sonrası kimyevi madde üreten bir tesiste çıkan yangına müdahale edildi, sarsıntı nedeniyle tekneden denize düşerek boğulan bir vatandaşın cesedi sudan çıkarıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ayrıca bir okul binası ile apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, yangın merdiveni ve halatlarla aşağı indirildi, bir kişi ise açılan hava yastığına atladı. Bu esnada enkaz alanına girmeye çalışan yaralı yakınları güvenlik güçlerince engellenerek teskin edilmeye çalışıldı.

Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir vatandaş ise Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle alındı.

Kentte, acil durumlara yönelik hizmet veren birimlerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

- "Donanımlı ve hazırlıklıyız"

Elazığı Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması ve zaman zaman afetlerin yaşanmasında dolayı bu tür tatbikatların hazırlıklı olma noktasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Ülkenin, AFAD'ın kurulmasından sonra afetlere müdahalede başarılı ve hızlı çalışan, kurumsal kapasitesi yüksek, teknolojiyle iyi donatılmış bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"En son Endonezya'da bir afet oldu. İlk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz oldu. Dolayısıyla sadece Türkiye içerisinde değil, dünyanın değişik coğrafyalarında meydana gelen afetlerde de kapasitesini gösteren, müdahale eden ve en etkili şekilde yardımcı olan bir kuruluş haline geldi. Yine destekleyici sivil kuruluşlar, yardım kuruluşları ve yerel yönetimlerimiz bu konuda son derece donanımlı ve hazırlıklı."

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı da kentin afet müdahale planının uygulanabilirliğini görmek, farklı kurumlar ve ekipler arası iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, intikal sürelerini tespit etmek amacıyla tatbikatı gerçekleştirdelerini kaydetti.

Çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığını aktaran Pıhtılı, "Tüm ana çözüm ortaklarının katılımıyla planlı, haberli ve sıkıştırılmış zamanlı olarak saha ve masa başı tatbikatımız da tüm afet ve acil durumlara ait kurtarma ve iyileştirme olaylarını gerçekleştiriyoruz. İlimizde bölgesel çapta yaptığımız bu tatbikat eksikliklerimizi görmede oldukça faydalı olacaktır. İlerleyen zamanlarda komşu illerle beraber yapacağımız tatbikatlara, hazırlık eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

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AFAD Deprem Tatbikatı Elazığ

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