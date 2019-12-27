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  4. Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (8)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr.

BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüğoğlu ile birlikte 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve yetkililerden bilgi alıp, vatandaşlarla görüştü. Açıklama yapan Bakan Soylu, şöyle dedi:
"5 evde hasar söz konusu. Nisan'da da 5.2'lik bir deprem meydana gelmiş, 565 hasarlı konutlarımız vardı. Onlarla ilgili de hak sahipliği ile ilgili o tarihten bu tarihe kadar çalışmalar gerçekleştirildi. Hem bu depremle ilgili tespiti gerçekleştirmek, hem de Nisan'daki depremde ondan sonraki süreçle ilgili neler yapıldı değerlendirmek için buradayız. Tabi depremler oluyor, bu konuda bütün kurumlarımız gereken tüm çalışmayı yapıyor. Özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri ve istekleri var. Maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim. Burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani bir deprem oluyor, bu depremde binalar hasarlı hale geliyor ve burada biz hak sahipliği oluşturuyoruz. Biz onlarla ilgili kira da dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yüklenebilme kabiliyetine sahibiz. Bu depremden çıkaracağımız bir ders var. Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz."
Bölgeden deprem fay hattı geçtiğine değinen Bakan Soylu, "Burası bir deprem hattı. Bundan yaklaşık 80 yıl önce Erzincan'da 7.9 şiddetinde bir deprem söz konusu oldu, büyüktü. 100 yılı aşkın süre önce yine Elazığ'da bu hatta 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bizim görevimiz bu depremlere hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektir. Burada vatandaşlarımızla, halkımızla işbirliği içinde ancak bunu sağlayabilir, gerçekleştirebiliriz. Onun için buradan tekrar hem sorumluluklarımızı yerine getirmek açısından hem yarın öbür gün böyle bir facia ile karşı kaşıya kaldığımızda; hem bu facianın maliyetlerini yüklenmeme adına her birimiz için, milletimiz, devletimiz, gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için söylüyorum. Allah'ımıza çok şükürler olsun bunları sağlayabilecek ülkemizin, devletimizin gücü var. Onun için yapılması gereken iş olduktan sonra 'Eyvah ne yapacağız?' değil, mesele başımıza gelmeden yapabilmektir. Bu konuda bütün kurumlarımız bütün gayretleriyle çalışıyor. Sadece söylediklerimize itibar edilmesi. Bu konuda da özellikle bilim açısından, hem de kurumların aldığı tedbirlerin yerine getirilmesi hususunun ortaya konulması gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ELAZIĞ, (DHA)

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