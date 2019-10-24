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Elazığ’da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 iş yeri, bir ev ve bir motosiklet hırsızlığına karışan şüpheliler M.A., F.Ç. ve Ü.D. belirlendi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çalınan motosiklet, 22 bin TL para, 15 bin TL değerinde inşaat, el aletleri ile 3 adet bilgisayar, 1 adet av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçti.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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