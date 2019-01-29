Elazığ’da 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Elazığ’da bir apartmanın 5’inci katındaki evlerinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Taha G. (26), evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören alt kat komşusu durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla genç Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Taha G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı.
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