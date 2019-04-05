Elazığ'da 5,2 büyüklüğündeki deprem

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırlar kuruldu, ailelerin ihtiyaçları karşılandı.

İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.31'de merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı ve Kavak köyleri olan depremin ardından AFAD, Kızılay, jandarma, sağlık ekipleri ile ilgili tüm kurumların teyakkuza geçtiğini belirtti.

Merkez üssüne yakın köylerdeki bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini ancak herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını ifade eden Pıhtılı, bölgede şu an itibariyle ilgili tüm kurumların tarama ve incelemelerini sürdürdüğünü, yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tüm tedbirlerin alındığını bildiren Pıhtılı, "Afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırlar kuruldu. Ayrıca battaniye, yatak, nevresim takımı gibi ihtiyaçları karşılandı. Yemek ve su gibi ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor." diye konuştu.