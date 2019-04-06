HABER

Elazığ’da 5.2’lik deprem 11 köyde 50 eve hasar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarından elde edilen ilk bilgilere göre 11 köyde 500 evin incelediği ve 50 evin hasarlı olduğu tespit edildi.

Elazığ’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarından elde edilen ilk bilgilere göre 11 köyde 500 evin incelediği ve 50 evin hasarlı olduğu tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyü merkezli önceki gün saat 20.31’de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrasında AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri başta depremden en çok etkilenen Doğanbağı köyü olmak üzere 11 köyde hasar tespit çalışması yaptı. 500 evin incelediği çalışmada şu ana kadar 50 evin hasarlı olduğu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Hayat normale döndü"
2 gün önce meydana gelen depremde 5 evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Muhtar Serhat Yıldırım, "AFAD ve Kızılay ekipleri geldi. Çadır, battaniye, ısıtıcı, yatak ihtiyaçlarını giderdiler. Kısmen eve dönenler de oldu. Şu an dışarıda kalan olmadı. Bir sıkıntı görünmüyor. Bazen artçılar devam ediyor. Hayat normale döndü. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Hiçbir eksik bırakmaksızın tüm evlere girerek hasar tespit çalışmasını yaptılar" dedi.
Köylerinde deprem olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Aladar ise, "Allah bir daha yaşatmasın. Köyümüzde artık hayat normale döndü, herkes evlerine girdi. Birkaç ev tamamen oturulmaz hale geldi. Birçok evde hasar var. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm yetkililer buradaydı. AFAD’tan geldiler, tespit yaptılar. Ellerinden geleni yaptılar. Cumhurbaşkanımız da aradı, bilgi aldı. Onun araması da bizim için bir destektir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
'Büyük Göç'te sona doğru 'Büyük Göç'te sona doğru
Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyorTürkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimciler Yeditepe’de buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.