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Elazığ’da 5.3’lük depremde ikinci kez hasar alan binanın kontrollü yıkımı başladı

01.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da daha önce meydana gelen 6.8’lik depremde ağır hasar alan ancak itiraz edildiği için yıkımı gerçekleşmeyen 5 katlı bina, 27 Aralık tarihinde 5.3’lük depremde tekrar hasar alması üzerine acil olarak yıkımına başlandı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’taki 5 katlı bir apartman boşaltıldı.

Elazığ’da daha önce meydana gelen 6.8’lik depremde ağır hasar alan ancak itiraz edildiği için yıkımı gerçekleşmeyen 5 katlı bina, 27 Aralık tarihinde 5.3’lük depremde tekrar hasar alması üzerine acil olarak yıkımına başlandı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’taki 5 katlı bir apartman boşaltıldı. Yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 15 daireli binaya ağır hasarlı raporu verildi. Bina sakinlerinin itiraz etmeleri üzerine yıkımına başlanmayan bina, 27 Aralık tarihinde meydana gelen 5.3’lük depremde de tekrar hasar alarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine acil yıkım kararı verilen binada çalışma başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.
24 Ocak tarihindeki depremden sonra mahallelerindeki ağır hasarlı binaların hemen hemen tamamının yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Mahalle Muhtarı Necati Karataş, “24 Ocak 2020 Elazığ depremiyle birlikte Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’ta hasar gören binamız ağır hasar almıştı. 27 Aralık 2020 tarihinde 5.3 büyüklüğündeki depremle birlikte itiraz edilmiş olan bu binamızda daha ciddi bir hasar meydana gelmesi üzerine bugün yıkımına başlandı. Genel itibarıyla mahallemizdeki itiraz edilmeyen binaların hemen hemen tamamının yıkımı gerçekleştirildi. Ancak itiraz edilmiş ağır hasar olmadığını söyleyenler bunun tespitinin yapılması noktasında bekletiliyor. Tehlike arz eden bütün binalarımızın yıkımı gerçekleşti” dedi.

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