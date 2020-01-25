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Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNANIN DAHA ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İşini sağlam yapmaya mütahitlerin öbür dünyada yatacak yeri yok
Binanın üstünde fazla yük var. O dış duvarlara neden fayans kaplarsınız anlaşılacak gibi değil.
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