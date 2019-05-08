Elazığ'da 6 yaşındaki çocuğun markette darbedilmesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir markette cinsiyetiyle ilgili soru yönelttiği kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun ailesi, polis merkezine şikayette bulundu.

Karakoçan'da bir markette yaşanan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kasada ödeme yapan kadına 6 yaşındaki bir çocuk, "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye soruyor.

Bunun üzerine kadın, üzerine yürüyerek, yakasından tuttuğu çocuğu tezgahın üzerine yatırıyor ve itiyor.

Durumu görerek gelen bir kadın da darbedilen çocuğu, oradan uzaklaştırıyor.

Olayın ardından darbedilen çocuğun ailesi polis merkezine giderek, M.E. hakkında şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunun tepki gösterdiği M.E, yaptığı açıklamada, markette alışveriş yaptığı sırada olayın meydana geldiğini söyledi.

"6-7 yaşlarında bir erkek çocuğu bana sözlü olarak tacizde ve hakarette bulundu. Uyarmama rağmen dış görünüşüm ve fiziğimle ilgili taciz ve hakaretlerine devam etti." diyen M.E, şunları kaydetti:

"Fiziki müdahalede bulundum. Sadece yakasından tutarak kaldırdım ve yere bıraktım. Yaptıklarım tabii ki doğru değil, kabul edilemez. Son günlerde yaşadığım üzüntülerden dolayı anlık öfkeyle hareket ettim. Çocuğumuzdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum."

