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Elazığ'da 6 yaşındaki çocuğun markette darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, bir markette cinsiyetiyle ilgili yönelttiği soru üzerine darbedilen çocuğun ailesini, olayı gerçekleştiren kadın ile bir araya getirerek barıştırdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ilçedeki bir markette cinsiyetiyle ilgili soru yönelttiği kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun ailesi ile olayı gerçekleştiren kadını bir araya getirerek barışmalarına vesile oldu.

Karakoçan ilçesinde bir markette kasada ödeme yapan kadının, kendisine "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye soran çocuğu darbettiği ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından özür dilemesi üzerine, Belediye Başkanı Akbaba tarafları bir araya getirmeye karar verdi.

Makamda gerçekleşen görüşmede, 6 yaşındaki çocuğun babası Kadir Kılıç, annesi Hüreyre Kılıç ile çocuğu darbeden şarkıcı Mesude Eser bir araya geldi. Darbedilen çocuk ise okulda olduğu için görüşmeye katılamadı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Akbaba, aileyi Eser ile barıştırarak, el sıkışmaya ikna etti.

Aile, Eser hakkındaki şikayetini geri çekti.

- Olay

Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanan olayda bir çocuk kasada karşılaştığı ve cinsiyetiyle ilgili soru yönelttiği Mesude Eser tarafından darbedilmiş, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Çocuğun ailesi polis merkezine şikayette bulunmuş, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunun tepki gösterdiği Eser, çocuktan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür dilediğini belirtmişti.

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Çocuk darp Elazığ market

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