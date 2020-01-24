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Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Bunu netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyor" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Şu an herkes alanda ve kontrol yapıyor. AFAD Başkanımız bütün ekipleri yönlendirmiş, Sayın Bakanımız Akar, Garnizon Komutanını aradı, inşallah can kaybı olmaz"

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'daki depreme ilişkin, "İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Bunu netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul’da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Ümraniye'deki Meydan İstanbul Alışveriş Merkezindeki özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve derneği kurucularından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle film gösterimini yarıda bırakan Bakanlar çıkışta basın mensuplarına depremle ilgili açıklama yaptı.

Akar, deprem sonrasında bütün askerlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

İlgili arkadaşların çalışmaların sürdürdüğünün altını çizen Akar, "Deprem büyük olduğu için sarsıntı büyük olmuş. İnsanlar panik halinde. Oradaki arkadaşlarımız halkı teskin etmeye çalışıyorlar. Şehir merkezinde herhangi bir can kaybı yok, hasar görülmüyor. Askerlerimizde herhangi bir can kaybı yok, askeri birliklerimizde büyük bir hasar görülmüyor. İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Bunu netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Askeri birliklerimize, kara ve hava birliklerimize teyakkuz talimatını verdik. Herhangi bir ihtiyaç halinde halkımıza yardım etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

"Sivrice merkeze ulaşabildiniz mi?" sorusu üzerine Akar, "Konuştuk, Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Sivrice dışında olabilir diye bilgi aldık arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla şu ana kadar gelen haberler rahatlatıcı. Önümüzdeki dakikalarda inşallah daha teferruatlı bilgileri aldığımızda aynı durum devam eder diye temenni ediyorum." cevabını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardıma hazır olduğunu vurgulayan Akar, talep olduğu zaman onun karşılanması için çalışıldığını ifade etti.

Bakan Varank ise bir şey söylemek için çok erken olduğunu dile getirerek, "Can kaybı olmamasını temenni ediyoruz, şu an bir şey söylemek için çok erken. AFAD Başkanı ile konuştum herkes alanlara dağıldı. Bir şey söylememiz şu an doğru olmaz, inşallah bir can kaybı olmaz. Şu an herkes alanda ve kontrol yapıyor. AFAD Başkanımız bütün ekipleri yönlendirmiş, Sayın Bakanımız Akar, Garnizon Komutanını aradı, inşallah can kaybı olmaz. Ben de AFAD'daki toplantıya geçeceğim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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