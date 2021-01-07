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  4. Elazığ’da 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

07.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da hırsızlık ve çeşitli suçlardan 69 kaydı olduğu belirlenen ve 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da hırsızlık ve çeşitli suçlardan 69 kaydı olduğu belirlenen ve 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık sonrasında farklı yerlerden çağırdıkları ticari taksilerle bölgeden uzaklaştığı da ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerinden hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin iş yerlerinden 4 adet LCD televizyon ile 1 adet leptop çaldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlık olaylarının gerçekleştirilme yöntemlerinin benzer olduğu belirtilerek MOBESE kameraları dahil çevrede bir çok araştırma yaptı. Yapılan araştırmada şüphelilerin hırsızlık sonrasında dikkat çekmemek için farklı duraklardan çağırdıkları ticari taksilerle ayrıldığı ortaya çıkarken, kimlikleri de belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. i yakalanarak gözaltına alındı.
Toplamda hırsızlık dahil çeşitli suçlardan 69 kaydı bulunan 4 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından bugün "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan çalınan 2 televizyon ile 1 bilgisayar bulunarak sahibine teslim edilirken, çalıntı eşyaları satın aldığı belirlenen 3 şahıs hakkında da “Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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