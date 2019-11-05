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Elazığ'da 8 bin 600 veli evinde ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının "Hatırınızı Sormaya Geldik" projesi kapsamında kentte öğretmen, öğrenci ve veli buluşması gerçekleştirildi - Öğrenci Sima Naz Gençtürk: - "Şimdiye kadar hiçbir öğretmenim evimize gelmemişti. Çok heyecanlandım"

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Hatırınızı Sormaya Geldik" projesi kapsamında Elazığ'da öğretmen, öğrenci ve veli buluşması gerçekleştirildi.

Elazığ'da 8 bin 600 öğretmen, eğitimde başarıyı artırmak, veli ve öğrenciyle iletişimi artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak ziyaret ettiği 8 bin 600 evde, ailelerle görüştü.

Öğretmenler, bu sayede velilere, öğrenci için yapılması gerekenleri iletme fırsatı buldu.

Proje kapsamında ev ziyareti yapan Namık Kemal İlkokulu Müdürü İlhan Makinist, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında veli ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerin çok faydalı olduğunu işaret eden Makinist, "Velilerimizle sohbet edeceğiz, varsa sıkıntılarını paylaşacağız. Böylelikle daha iyi bir iletişim kurmuş olacağız." dedi.

Veli Çağla Gençtürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk defa böyle bir proje gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tür projelerle daha iyi şeyler olacağına inanıyorum." dedi.

Öğrencilerden Sima Naz Gençtürk, "Şimdiye kadar hiçbir öğretmenim evimize gelmemişti. Çok heyecanlandım. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Onlar bize çok destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Rehber öğretmen Ela Söylemez de projeyle veli ve öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

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