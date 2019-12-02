Elazığ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları iki minibüste yurda kaçak yollardan giren Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.
Gözaltına alınan sürücüler M.B ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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