Elazığ'da 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 800 kilo balık ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Gezin Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurulan kamyonette 800 kilo balık ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişiye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası verildi.

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