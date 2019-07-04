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Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Geçen ay metrekare başına 55 kilogram yağış alan Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Elazığ’da 1938-2018 yılları arasındaki Haziran ayı toplam yağış miktarı ortalaması metrekare başına 12 kilogram iken, en fazla yağış 1998’de 53 kilogram olarak ölçüldü.

Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı

Geçen ay metrekare başına 55 kilogram yağış alan Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Elazığ’da 1938-2018 yılları arasındaki Haziran ayı toplam yağış miktarı ortalaması metrekare başına 12 kilogram iken, en fazla yağış 1998’de 53 kilogram olarak ölçüldü. 2019 yılı Haziran ayında ise metrekare başına 55,4 kilogram yağış düştü. Bu yağış aynı zamanda 81 yılın en fazla yağışı olarak kayıtlara geçti. Elazığ’da Haziran ayı sıcaklık değerleri de ortalamaların üzerinde meydana geldi. Uzun yıllar Haziran ayı azami sıcaklık ortalaması 29,7 iken, bu yıl 33,6 olarak kaydedildi.

Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı

Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı

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