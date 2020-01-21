HABER
  4. Elazığ’da 9 milyon yıllık kanyonlar uluslararası turizme kazandırılacak

Elazığ’da 9 milyon yıllık kanyonlar uluslararası turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının tescil sürecinini devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planladıklarını söyledi.Kentte geçtiğimiz yıl Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla keşfedilip Saklıkapı ve Kara Leylek ismi verilen 9 milyon yıllık geçmişe sahip kanyonlara sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gezi düzenlendi.

Elazığ’da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının tescil sürecinini devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planladıklarını söyledi.
Kentte geçtiğimiz yıl Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla keşfedilip Saklıkapı ve Kara Leylek ismi verilen 9 milyon yıllık geçmişe sahip kanyonlara sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gezi düzenlendi. Geziye Vali Çetin Oktay Kaldırım, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile birlikte aralarında Burak Özdemir’in de olduğu sosyal medya fenomenleri katıldı. Vali Kaldırım, kanyonların uluslararası turizme kazandırılmasını planladıklarını aktardı.
Kanyonları gezdiklerini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada ender görülen bir tür olan karaleyleklerin yuvalama alanı olduğundan dolayı buraya Karaleylek ismini verdik. Kanyonlarımızla ilgili tescil süreci devam ediyor. Tabi kanyonlara çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak burayı uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.
Elazığ’a hiç tereddüt etmeden geldiklerini belirten sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, "Birçok şehir ve ülke gezdim ama inanın Elazığ’ın güzelliği bambaşka. Kanyonları gezdik, tersine büyüyen ağaçları gördüm, harikulade büyüleyici bir atmosfere sahip etkilenmemek mümkün değil. Valim buraların tanıtımı için çok emek sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Sibirya değil KazdağlarıSibirya değil Kazdağları
Yoldaki portakal posasını kar sanan sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemediYoldaki portakal posasını kar sanan sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEM'de hafriyat kamyonu devrildi!

TEM'de hafriyat kamyonu devrildi!

5 yaşındaki Yaren'in hafriyat kamyonu altında ölümüne ilişkin davada karar verildi

Küçük Yaren feci şekilde can vermişti! Mahkeme kararını verdi

‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi

‘Köpekten emir aldım’ deyip, bakkalı öldürmüştü

Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Görev dağılımı yapmışlar

Pendik'te parkta oynayan Hira Nur Demircan'ı yaralayan kişiye hapis cezası!

Parkta oynayan çocukları kurşun yağmuruna tutmuştu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.