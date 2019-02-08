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Elazığ'da 98 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 98 köy yolu kardan kapandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Elazığ'da 98 köy yolu kardan kapandı

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