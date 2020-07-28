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Elazığ'da açık havada sinema etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 22:34 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi tarafından hem depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da açık havada sinema etkinliği

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hem 24 Ocak’ta yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

ETKİNLİĞE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Düğün Dernek 2 filminin gösterildiği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik Meydanı’ndaki etkinlikte, oturma alanları fiziki mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Türkmen, "Ailemle birlikte geldik, izliyoruz. Elazığ yaşanılacak bir memleket. Böyle etkinlikler biraz gecikti ama güzel oldu. Etkinliği bize sağlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir deprem yaşadık, çok yıprandık, psikolojik olarak çok etkilendik. Bu etkinliklerin psikolojimizi düzelteceğini düşünüyorum" dedi.
Bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını ifade eden Okan Aydemir ise, "Açık hava sinemasını gördük, izleyelim dedik. Belediyemiz böyle bir zamanda çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Elazığ 2-3 aydır böyle güzel etkinliklere hasret kaldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarız devamı gelir" diye konuştu. (DHA)

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