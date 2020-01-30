HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde kurulan depoya gelen tüm yardımlar, AFAD ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.
AFAD, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından, gelen yardımlar için depolar oluşturdu. Elazığ'ın pek çok yerinde bulunan depolar, halktan gelen yardımlarla doldu. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan en büyük depo da yardımların dağıtılmadan önceki son durağı. Yüzlerce gönüllünün çalıştığı depoda, gelen yardımlar yetkililerce incelendikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.
'GÜNDE YAKLAŞIK 20 TIR GÖNDERİYORUZ'
Yardım Dağıtım Koordinatörü Melik Uçar, "Burası, lojistik yani gelen birçok yardımın sevk edildiği depodur. Burada TIR'lardan boşaltılan eşyalar meyve, sebze, kıyafet ve ısıtıcı tarzında ayrıştırılıyor. Ayrım yapıldıktan sonra listeler belirleniyor, diğer koridordan TIR'lara geri yükleniyor ve gönderiliyor. Burada AFAD başta olmak üzere birçok kurum ortaklaşa çalışır" dedi.
'GELEN ÇOK CİDDİ YARDIMLAR VAR'
Gönüllülere de değinen Uçar, "Gönüllü ekiplerimiz de STK'lardan ve belli başlı platformlardan geliyorlar. Gönüllüler, kendilerince bir program yapıp, burada toplandı. Bir saat önce gelen 100 kişilik gönüllü grubumuz vardı. Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve 'AFAD'ın deposunda buluşalım' diye anlaşmışlar. İnsan kaynağı açısından problemimiz yok. Fakat bunları yapmak belli bir süre alıyor. Bin kişi de olsa fark eden bir şey yok. Günlük yaklaşık 20 TIR'a yakın bir alım yapıp, boşaltıyoruz, inceliyoruz ve daha sonra gönderiyoruz. Gelen çok ciddi yardımlar var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın! Alevler yan binaya da sıçradı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.