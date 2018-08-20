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Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aksa Elektrik AŞ görevlisi Faik Polat (38), Akpınar Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.

Çalışma esnasında akıma kapılan 3 çocuk babası Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Direkte asılı kalan Polat’ın cesedi, itfaiye ekiplerince indirildi.

Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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