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Elazığ’da "altın yaprakların" görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye’de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ’ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor.

Türkiye’de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ’ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor. Yöre sakinleri ağaçlardaki renk cümbüşünü "altın yapraklar" olarak adlandırıyor.
20 bin nüfuslu Elazığ’ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunuyor. Yılda 70 bin tona kadar kayısı üretiminin gerçekleştirildiği ilçede yağışların henüz etkili olmaması nedeniyle ağaçlar sonbaharın renklerini koruyor. Yeşil ve sarının birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler ayrı bir görsel şölen sunuyor. Yazın üretilen kayısılar "sarı altın" denilerek müşteriye sunulurken, sonbaharda ise sararan yapraklar yöre sakinleri tarafından “altın yapraklar” olarak adlandırılıyor.
Bahçe sahibi Remziye Çetin, “Sonbahar mevsimi olunca doğaseverler daha fazla merak salıyor. Yazın altın sarısı görünümünde olan kayısı şuanda altın yaprak görünümünde" dedi.
Bulunduğu bölgenin güzelliğine değinen bahçe sahiplerinden Hamza Abiç, “Karakaya Barajı’nın hemen kenarında olması güzel bir şölen sunmaktadır. Yukarı taraf dağ, burası ise ova arasında sonbaharın görsel olarak güzelliğini artıyor. Biz pek değerlendirmiyoruz. Ama dışarıdan gelen doğaseverler bu manzarayı değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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