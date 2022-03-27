Elazığ'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'in 16. hafta mücadelesinde Dilege A.Ş. Fırat Üniversitesi GS ile Bismil 1936 GS, Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile devam eden maçın 88. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Kavgaya polis ekipleri müdahale ederek, tarafları yatıştırdı.

Maçın hakemi, Dilege A.Ş. Fırat Üniversitesi GS'den 6 futbolcu ve 1 yönetici ile Bismil 1936 GS'den 10 futbolcu ve 1 yöneticiye kırmızı kart gösterdi.

Oyuncu sayısının 7'nin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edilirken, karşılaşmanın sonucuna ilişkin kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği öğrenildi.

