Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

