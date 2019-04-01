Elazığ'da aranan 15 kişi, oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullandıktan sonra gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı olan 15 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri dün okullara gelen 15 kişi, oy kullandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin 'hakaret' ve 'kasten yaralama' dahil çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Emniyette sorgulanan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

