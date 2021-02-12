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Elazığ’da aranan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

12.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada ‘mal varlığına karşı işlenen suçlardan’ hapis cezası bulunan B.A., E.Y. ve C.K.’nın adresleri tespit edildi. Polisin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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